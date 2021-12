Świąteczna iluminacja u Zbigniewa Dąbrowskiego w Nagawczynie. Jest magicznie, zobaczcie! [ZDJĘCIA] Monika Sroczyńska

Świąteczna iluminacja u Zbigniewa Dąbrowskiego w Nagawczynie sprawia, że świat staje się przez chwilę magiczny. Mnóstwo tu barwnych światełek, dzięki którym dom i ogród wyglądają jak zaczarowane. Tę pełną barw i magii dekorację można obejrzeć na żywo w sylwestrową noc w godzinach od 20 do 22. Dodatkowa atrakcją będzie pokaz muzyczno-laserowy. Jeśli nie wybieracie się na bal, to pędźcie do Nagawczyny. Naprawdę warto!