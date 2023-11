Ścieżki spacerowe do 67 km od Dębicy. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 11 - 12 listopada

Wycieczki ze spacerem z Dębicy

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 67 km od Dębicy, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Z wspomnianego parkingu wiedzie znakowana czerwono ścieżka przyrodnicza w stronę Wodospadu (4 przystanek) i dalej do innej atrakcji Diabli Kamień (9 przystanek) - tu nie opisany bo obadany w innym terminie gdy się już nie chciało iść na wodospad :)

Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce.

Sam wodospad to kilku metrowy próg skalny. Ciekawy widokowo. Polecam przejście całej ścieżki albo połączenie wypadu na wodospad z wyjściem na szczyt Magury Wątkowskiej. Nawiguj

Start

Dojazd do Tarnowa: z Krakowa do Tarnowa dotarliśmy krajową nr 4 w niecałe 1,5 godziny. W mieście bez trudu można znaleźć płatne i bezpłatne miejsca parkingowe. Do Tarnowa można dojechać również pociągiem lub jednym z licznych autobusów startujących z Regionalnego Dworca Autobusowego w Krakowie.

Trasa

Większość obiektów trasy znajduje się w obrębie i okolicach dawnego getta, czyli w ścisłym centrum miasta. Trasa rozpoczyna się od ulic Wekslarskiej i Żydowskiej, będących odnogami tarnowskiego Rynku. Posiłkując się planem miasta i informacjami znalezionymi w Internecie, bez trudu można odnaleźć kolejne punkty wycieczki. Są one ponadto oznaczone tabliczkami, a co jakiś czas o o tym, że podążamy we właściwym kierunku upewniają nas drogowskazy.