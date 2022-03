Radna Rady Miasta Dębica miała dopuścić się przestępstwa. Jest zawiadomienie do prokuratury Monika Sroczyńska

Do Prokuratury Rejonowej w Dębicy wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez radną miejską Renatę Barszcz, która na co dzień jest nauczycielem w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8. I to właśnie nadużyć finansowych w szkole dotyczy złożony donos.