Przegląd prasy z Dębicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.03.2024

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy masz Anioła Stróża? Ten motyw odgrywa znaczną rolę w chrześcijaństwie. Anioł Stróż według wierzeń towarzyszy nam przez całe życie, oferując ochronę i wsparcie w trudnych chwilach. Jednak czy wiesz, jak się nazywa? Jeśli nie, teraz możesz to sprawdzić!

Szukasz ciekawego miejsca na weekend? Niedaleko Polski, w Czechach, znajdziesz niezwykłą atrakcję, która napawa turystów ciekawością, a zarazem lekkim niepokojem. W zachowaniu spokoju nie pomaga także jej nazwa, bowiem obiekt określa się mianem „Diabelskich Głów”. Zobacz, gdzie znajduje się to fascynujące miejsce, jak do niego dotrzeć oraz co zobaczyć w okolicy.