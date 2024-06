Przegląd prasy z Dębicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.06.2024

Grupa WeNet wdrożyła innowacyjne narzędzia do budowy strony internetowej, które przy wykorzystaniu AI oraz automatyzacji procesów pozwalają stworzyć nowoczesną witrynę już nawet w 3 godziny. Atutem rozwiązania jest dostępność dalszej rozbudowy, a tym samym możliwość dopasowania strony do potrzeb klienta. W ten sposób sztuczna inteligencja i doświadczenie zespołu WeNet osiągają efekt synergii i podbijają rynek.

Kutaisi jest trzecim co do wielkości miastem w Gruzji (po Tibilisi i Batumi), ale ma największy i najlepszy bazar. Warzywa, owoce, sery, słodycze, wino, czacza, aromatyczne przyprawy. Tanio, świeżo i smacznie. A to wszystko nieco w stylu retro. Czas jakby się tu zatrzymał.