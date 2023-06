Przegląd prasy z Dębicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2023

Prasówka 2.06 Dębica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławnika sądowego. To wybory na kadencję 2024 – 2027 do Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Dębicy – do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich i IV Wydział Pracy, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.