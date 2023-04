Przegląd prasy z Dębicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 15.04.2023

Prasówka Dębica 15.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Do konkursu Miss Polski 2023 zgłosiło się ponad 160 dziewczyn, a spośród nich wybrano 59 półfinalistek, w tym dwie dziewczyny z Podkarpacia. To Nikola Dobrowolska z Dębicy oraz Gabriela Rogala z Rzeszowa. Do finału przejdą 24 kandydatki.