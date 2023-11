Przegląd prasy z Dębicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 1.11.2023

Co w ostatnich latach zmieniło się w sposobie, jaki dbamy o pochówek bliskich? Okazuje się, że naprawdę sporo. Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, w rozmowie z Jerzym Mosoniem, mówi o coraz bardziej powszechnym korzystaniu z usług mistrza ceremonii oraz przełamywaniu tabu, jakim do niedawna była kremacja zwłok.

Halloween obchodzone jest co roku 31 października w wielu krajach świata. Wyjątkowymi przebraniami i kostiumami na tę okazję gwiazdy sportu - piłki nożnej i innych dyscyplin - chwalą się w internecie, prezentując zdjęcia swoje, jak i całej rodziny. Wybraliśmy najciekawsze halloweenowe pomysły z ostatnich lat zrealizowane przez osoby związane ze światem sportu w Polsce i na świecie.

Już jedna pomarańcza pokrywa ponad 100 proc. dziennego zalecanego zapotrzebowania na witaminę C. Ponadto jest smaczna i niskokaloryczna. Niestety nie każdy może cieszyć się jej smakiem, bo u niektórych osób jedzenie tych cytrusów może powodować nieprzyjemnej dolegliwości, a w rzadkich przypadkach prowadzić do poważnych konsekwencji.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy większość z nas odwiedza groby bliskich, przyjaciół i znajomych. Podpowiadamy, co warto zabrać ze sobą na cmentarz i o czym pamiętać, gdy jesteśmy już na miejscu. Zobacz, jak ustawiać znicze i stroiki na płytach nagrobnych, żeby nie zniszczyć ich powierzchni.

Zbliżający się dzień 1 listopada przypomina nam o naszych zmarłych i daje okazję do refleksji nad miejscami, gdzie spoczywają nasi bliscy. Polskie cmentarze nie tylko stanowią miejsce pamięci, ale często zachwycają swoim niezwykłym klimatem, bogatą historią i przepiękną architekturą. Choć obecnie dominuje trend minimalistycznych grobów, to w przeszłości powstawały monumentalne dzieła sztuki, które do dzisiaj przykuwają wzrok i zachwycają swoją estetyką.