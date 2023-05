Przegląd prasy Dębica 3.05.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dębicy

Prasówka Dębica 3.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

„Co zrobić, jak nie zdam matury?” – już teraz zastanawiają się uczniowie. Maturzyści, którym nie powiedzie się w terminie głównym, mogą przystąpić do matury poprawkowej. Odbędzie się ona – tak jak co roku – pod koniec sierpnia. Są jednak pewne warunki, które należy spełnić, by móc przystąpić do egzaminu. Sprawdźcie najważniejsze informacje na temat matury poprawkowej 2023.