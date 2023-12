Przegląd prasy Dębica 2.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dębicy

Centrum Nauczania Zdalnego zostanie utworzone, by pomóc dyrektorom poradzić sobie z brakami kadrowymi. Uczniowie będą obecni w szkole, a specjalnie zatrudnieni nauczyciele będą łączyć się z nimi online po to, by realizować podstawę programową. Takie rozwiązanie ma pomóc w przypadku niemożliwości zorganizowania zastępstwa dla uczniów. Jak ma wyglądać pilotaż i kogo obejmie? Czy ten program faktycznie ma szansę rozwiązać problem braków kadrowych w Polsce? Oto najważniejsze informacje.