Przegląd prasy Dębica 18.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dębicy

16 czerwca 2023 r. ujrzała światło dzienne płyta Jana Emila Młynarskiego. Artysta dokopał się do najstarszych utworów polskich. Co z tego wyszło? Opowiedział w programie Muzotok. Pytał, jak zawsze, Tomasz Dereszyński.

W Galerii Krzywcza 97 zwiedzimy etno-izbę, zostaniemy poczęstowani kawą, herbatą i ciekawymi opowieściami. Będziemy mogli kupić wyroby wykonane przez regionalnych rękodzielników. Zero seryjnej chińszczyzny. To pomysł na firmę dla pasjonatów. Kto liczy na szybkie i duże zyski, szybko się rozczaruje.

Pyrkon w zeszłym roku przeżywał prawdziwe oblężenie i trudno było przecisnąć się przez tłum. W tym roku jest jednak nieco luźniej, ale co za tym idzie - lepiej. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich fani szeroko pojętej fantastyki ponownie zgromadzili się w niesamowitej ilości, by ponownie spotkać się i wziąć udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów oraz społeczność. Jeśli zastanawiasz się, czy warto odwiedzić Pyrkon w 2023 roku, to te 5 argumentów powinno cię przekonać. Zobacz relację z pierwszego dnia imprezy.