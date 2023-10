Przegląd prasy Dębica 11.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Dębicy

Volkswagen Amarok to jeden z niewielu przykładów, jak stworzyć pickupa w europejskim wydaniu. W odpowiedniej wersji może być ciekawą alternatywą dla dużego SUV-a, który zaoferuje o wiele lepsze właściwości terenowe, ale całkiem przyjazne prowadzenie i naprawdę przyzwoity komfort. Czy model stworzony we współpracy z Fordem kontynuuje tę koncepcję.

Słowację nawiedziło trzęsienie ziemi, które odczuwaliśmy także w Polsce. Czy podobnie silne zjawisko może wystąpić też u nas? Tak, bo już się kiedyś tak zdarzyło! Kiedy doszło do największego trzęsienia ziemi w historii Polski? Gdzie w Polsce występują wstrząsy i co robić, gdy znajdziemy się w epicentrum trzęsienia ziemi? Przekonajcie się – zapraszamy do informatora o trzęsieniach ziemi w Polsce.