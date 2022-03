Przegląd prasy 4.03.2022 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Prasówka Dębica 4.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Pociąg, który wiózł uchodźców z granicy w Krościenku do Tarnowa wypadł z torów w miejscowości Ustjanowa (powiat bieszczadzki). Do zdarzenia doszło około godziny 16. Składem podróżowało ponad 300 uchodźców, nikomu nic się nie stało. Na miejscu pracują służby kolejowe, policja oraz straż pożarna. Po pasażerów jedzie drugi pociąg od strony Zagórza. Był to pierwszy kurs trasą kolejową na odcinku Krościenko - Uherce od 12 lat. Prace remontowe przed uruchomieniem pociągu trwały w ostatnich kilku dniach. Podwójny skład wyruszył dzisiaj z granicy około godz. 15.