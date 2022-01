Przegląd prasy 4.01.2022 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Od 1 stycznia obowiązuje nowy taryfikator drogowy. Za przekroczenie prędkości o 71 km/h kierowca zostanie ukarany mandatem w wysokości 2,5 tys. zł, a w warunkach recydywy kwota ta wzrośnie do 5 tys. zł. Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł. Niektórzy już zapłacili i to niemało.

1870 m chodnika wybudowano w ramach I etapu inwestycji prowadzonej w Grabinach i Głowaczowej (gm. Czarna), w Gumniskach powstał kolejny – liczący 566 m - odcinek chodnika, który stanowi kontynuację ciągu pieszego od strony Latoszyna (gm. Dębica), a w mieście Dębica - przy ul. Jana Pawła II - oddano do użytku chodnik o długości 156 m.

