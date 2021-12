Przegląd prasy 29.12.2021 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Centralny Port Komunikacyjny, ale także linia kolejowa z Rzeszowa do Łętowni i Stalowej Woli oraz dalej do Portu Solidarność znalazły się wśród priorytetów inwestycyjnych Unii Europejskiej na najbliższe lata. Otwiera to kolejne możliwości pozyskania unijnego dofinansowania do tych inwestycji. Po jej zrealizowaniu z Rzeszowa do Warszawy pojedziemy 2 godz. 15 minut.