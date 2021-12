Przegląd prasy 23.12.2021 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Prasówka Dębica 23.12: top 3 artykuły z wczoraj

5,75 zł – tyle w ostatnią środę kosztowała benzyna Pb95 na stacjach Orlen w Rzeszowie. Podobnie wyglądały tablice na niemal wszystkich stacjach. Spadek ceny poniżej 6 zł to efekt obniżenia od tego tygodnia akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. W ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej rząd chce obniżyć również podatek VAT na żywność – z 5 do 0 proc., do czego potrzebna jest jednak zgoda Komisji Europejskiej.