Przegląd prasy 21.02.2024 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

We wtorkowy wieczór w Grabinach (gm. Czarna w pow. dębickim) doszło do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg. Do zdarzenia doszło w okolicach stacji PKP.

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi oraz myśliwi z regionu zablokowali we wtorek, 20 lutego drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Na drodze ustawione są ciągniki i sprzęt rolniczy, a także samochody ciężarowe.

Rolnicy z Podkarpackiej Oszukanej Wsi blokują drogę dojazdową do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Medyce. Wspierają ich myśliwi oraz przewoźnicy. Blokadę trzech przejść granicznych po ukraińskiej stronie zapowiedzieli ukraińscy przewoźnicy. W Medyce, na torach kolejowych doszło do przepychanek z policją.

Skandal z udziałem trzecioligowych piłkarzy Texom Sokół Sieniawa i KS Wiązownica. Impreza zakrapiana alkoholem skończyła się dotkliwym pobiciem Rafała Michalika z Wiązownicy, który trafił do szpitala. Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w ubiegły weekend, w nocy z soboty na niedzielę pod jednym z rzeszowskich klubów

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie publicznego znieważenia flagi Rzeczypospolitej Polskiej podczas odbywającego się w pobliżu przejścia granicznego w Medyce protestu rolników. Zatrzymano jedną osobę. To 41-letni obywatel Ukrainy.

W komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji obchodów Dnia Służby Cywilnej. Wręczono wyróżnienia.

W minimum kilku miejscach województwa podkarpackiego ma dojść we wtorek do akcji protestacyjnych rolników. Będą to blokady dróg prowadzących do polsko-ukraińskich, ale także powolny przejazd ciągników rolniczych. Tymczasem blokadę dróg do przejść granicznych w Ukrainie zapowiadają ukraińscy przewoźnicy.