Przegląd prasy 17.10.2023 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Wciąż trwa liczenie głosów, znane są już wyniki z ponad 80 proc. obwodów do głosowania z powiatu dębickiego. Prezentujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zdobyli największe poparcie w wyborach do Sejmu i Senatu.

Znane są już cząstkowe wyniki z prawie 45 proc. obwodów do głosowania w okręgu 22 krośnieńsko - przemyskim oraz 73 proc. obwodów w okręgu 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim. Prezentujemy listę kandydatek i kandydatów, którzy zdobyli największe poparcie w wyborach do Sejmu, w tych obu okręgach.

W niedzielę wieczorem poznaliśmy wyniki sondażu exit pool po zakończonym głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Zgodnie z informacjami, frekwencja była rekordowa i wyniosła 72,9 proc. To przełożyło się na sondażowe niespodzianki. - Nie ma co ukrywać, nawet jeżeli wynik nie jest dokładny, to pokazuje, że nam się nie udało. Uzyskaliśmy wynik niższy niż ktokolwiek się spodziewał - powiedział Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji, do swoich współpracowników zgromadzonych w sztabie wyborczym w Warszawie. - Mieliśmy wywrócić stolik. Nie udało nam się to - dodał lider Konfederacji.