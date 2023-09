Przegląd prasy 15.09.2023 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

168 mieszkań powstanie w dwóch blokach wybudowanych w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim. Wczoraj odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod blok budowany przy ul. Wspólnej przez SIM Podkarpacie.

To już ten czas, aby wyciągnąć płaszczyki na jesień! Podglądamy popularne konta w mediach społecznościowych fashionistek 50 plus. Rządzą tam okrycia wierzchnie, które spodobają się każdej z was. Są wygodne, modne, stylowe i świetnie współgrają z kobiecą sylwetką! Przygotuj się na chłodniejsze dni!