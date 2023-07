Przegląd prasy 12.07.2023 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie montażu zbiorników na deszczówkę w ramach projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Teraz dębiczanie zainteresowani dotacją otrzymają umowy do podpisania, które należy dostarczyć do urzędu.