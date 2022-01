Przegląd prasy 10.01.2022 Dębica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Dębicy

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Dębicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.01 a 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jesteś ozdrowieńcem po przebyciu koronawirusa? Te badania warto wykonać!”?

Wychowanie dziecka to ogromny wydatek. Rodzice chcą zapewnić swoim pociechom wszystko, a to niestety kosztuje. Od pieluch, jedzenia po ubrania czy zabawki. Z pomocą przychodzi państwo, które wypłaca kilka świadczeń na dzieci, aby nieco odciążyć domowe budżety. Sprawdźcie, jakie pieniądze można dostać na dziecko w 2022 roku, zarówno to nowonarodzone jak i te starsze.