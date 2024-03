Przedszkola w Dębicy w roku szkolnym 2024/2025. Zobacz, gdzie możesz je znaleźć

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy są przeprowadzane rekrutacje w przedszkolach w Dębicy?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Dębicy funkcjonują zgodnie z przepisami, które określone są w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Wszystko, co należy zrobić, to wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Następnie pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które chodziły do wybranej placówki już wcześniej. Pod uwagę bierze się także takie okoliczności, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Więcej informacji w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 znajdziesz na stronie internetowej albo bezpośrednio w placówce .

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Dębicy?

Nauka w przedszkolu pozostaje bardzo ważna w sferze rozwoju dziecka. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.