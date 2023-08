Prasówka z Dębicy 31.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lato w Polsce powoli dobiega końca. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziecie go w innych krajach! Jeśli nie macie jeszcze ochoty na rozstanie z najcieplejszą porą roku, wybierzcie się na urlop we wrześniu. Oto lista najtańszych ofert last minute – propozycje największych biur podróży w kraju są naprawdę interesujące.