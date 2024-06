Prasówka z Dębicy 3.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W 2023 r. w województwie podkarpackim doszło do większej liczby wypadków drogowych w porównaniu z 2022 r. Zdarzyło się również więcej kolizji drogowych oraz wzrosła liczba zabitych i rannych. Średnio w Polsce, ale również w większości województw liczba wypadków zmalała.

Letnie miesiące to doskonały czas na odkrywanie uroków natury, a jednym z najlepszych sposobów na aktywne spędzenie wolnego czasu jest kajakowanie po rzece San. Przepiękne trasy kajakowe z Krasiczyna do Przemyśla oraz z Przemyśla do Wyszatyc oferują niezapomniane widoki i wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia.

