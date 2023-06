Prasówka z Dębicy 24.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Już ponad 80 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic. W powiecie łańcuckim strażacy pomagali w zabezpieczeniu uszkodzonego przez silny podmuch wiatru dachu domu jednorodzinnego.

Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik.