Prasówka z Dębicy 23.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Maturzyści, którzy nie zdali jednego egzaminu dojrzałości, mogą przystąpić we wtorek, 22 sierpnia, do poprawki. Jej wyniki poznamy już 8 września.

Rozrzuceni po całym świecie Rosjanie przyjeżdżają do Medyki koło Przemyśla, aby pomagać ukraińskim uchodźcom z Ukrainy. Współpracują z nimi także obywatele innych państw, w tym Ukraińcy. Organizacja Russians for Ukraine (Rosjanie dla Ukrainy) działa tutaj od początku wojny roryjsko - ukraińskiej. - To normalne, żyliśmy w przyjaźni i tak będzie - tłuamczą.