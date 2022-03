Prasówka Dębica 8.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 8.03 Dębica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Według Światowej Organizacji Zdrowia jaskra jest drugą, po zaćmie, najczęstszą przyczyną utraty wzroku na świecie. W Polsce choruje na nią ok. 800 tys. osób, z czego połowa o tym nie wie. Choroba daje objawy dopiero, gdy uszkodzenie nerwu wynosi ponad 60 proc., a szanse na ocalenie wzroku są niewielkie. Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka i regularne badania. W tym celu Polskie Towarzystwo Okulistyczne z okazji Światowego Tygodnia Jaskry zorganizowało bezpłatne badania wzroku pod kątem jaskry. W programie bierze udział już 60 gabinetów z 14 województw i 34 miast i wciąż dochodzą nowe. Jeśli co najmniej rok nie byłeś u okulisty, to za darmo i bez skierowania możesz skorzystać z badania wzroku.