Prasówka Dębica 7.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o funduszu kompensacyjnym dla osób z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. Skarb Państwa wypłaci odszkodowania. Maksymalna kwota to 100 tys. zł. Wszystko wskazuje na to, że na Podkarpaciu szczyt czwartej fali mamy już za sobą.

Mimo chłodu, opadów i przeszywającego wiatru tłumy mieszkańców Dębicy wyszły dziś na ulice, by uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. W uroczystym przemarszu Trzej Królowie poprowadzili dębiczan do Świętej Rodziny ulicami Chopina, Ks. Nosala i Jana III Sobieskiego, aż do Rynku. Tu nastąpił pokłon Trzech Króli i zakończenie uroczystości. Zobaczcie fotorelację!

Prasówka 7.01 Dębica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Dębicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Polska to kraj absurdów. Nie uwierzycie, że to się wydarzyło u nas. Uśmiechnij się. Zobaczcie zdjęcia internautów, którzy spotkali się z przedziwnymi zdarzeniami. Naprawdę warto. Jeśli to cię nie rozweseli, to znaczy, że masz naprawdę słaby dzień... To jest komiczne!

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ