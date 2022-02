Prasówka Dębica 4.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Ostatnie publikacje Roksany Węgiel wywołały niemałe zamieszanie w internecie. Piosenkarka ma 17 lat i już dawno skończyła szkołę podstawową. To chyba oczywiste, że wygląd zwyciężczyni The Voice Kids się zmienia. Jednak internauci zarzucają gwieździe zbyt „wulgarne” stylizacje. Często też, mają pretensje o zbyt „kontrowersyjne” teksty piosenek. 3.02.2022

Dziś jeszcze łąka lub pole zaorane po kukurydzy, ale za kilka miesięcy może stanąć tu dom otoczony ogrodem. Własny kawałek ziemi to marzenie wielu Polaków. Ile kosztuje jego spełnienie? Sporo, bo grunty są w cenie, zwłaszcza te blisko miasta. Dodatkowy koszt to np. udział w drodze, o którą potem trzeba będzie dbać wspólnie z sąsiadami lub samodzielnie, jeśli prowadzi tylko do naszej działki.