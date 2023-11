Prasówka Dębica 29.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby.

Zakończył się remont półkilometrowego odcinka od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Lwowskiej. Inwestycja obejmowała wykonanie nowego asfaltu, ułożenie chodnika z kostki brukowej oraz zjazdy do posesji. Nie zabrakło również nowej kanalizacji deszczowej oraz parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11.

Niedawna wichura, która miała miejsce w Dębicy zniszczyła około 500 drzew. W tej chwili miasto kładzie duży nacisk na odnowienie dębickiego drzewostanu. W zalesianiu duży udział ma Stowarzyszenie Zielona Dębica. Dokładają się również Lasy Państwowe, które przekazały 50 drzew.

Na rządowych stronach internetowych można sprawdzić, czy nasz adres e-mail jest zagrożony wyciekiem danych, do jakiego doszło w ostatnich dniach z firmy diagnostycznej ALAB Laboratoria. Wystarczy zalogować się za pomocą usługi mObywatel. Firma wydała też oświadczenie ws. ataku na jej serwery.

Parki Kieszonkowe to “miniaturki” dużych parków, są one przeznaczone do spędzania czasu z rodziną, z dziećmi.