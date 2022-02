Prasówka Dębica 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Na autostradzie A4 z Przemyśla do Tarnowa znajduje się tylko jedna stacja paliw. To Orlen na MOP-ie Paszczyna k. Dębicy. W niedzielę po godz. 20 panował tam spory ruch. - Jest tłoczno, ale paliwa nie brakuje. Klienci są obsługiwani na bieżąco - napisał na [email protected] internauta Piotr.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.