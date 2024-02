Prasówka Dębica 26.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Dębica 26.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Choć granie rocka, nawet w lżejszym wydaniu nie jest dziś furtką do kariery, nie oznacza to, że odszedł do lamusa. Wprost przeciwnie - ma się całkiem nieźle, również na Podkarpaciu, czego dowodem może być zespół Necessary Air. Konrad, Bartek, Daniel i Michał mocno prą do przodu, spełniają marzenia. Po godzinach – bo ciężko na tym zarobić.