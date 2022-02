Prasówka Dębica 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Wybierając imię dziecku szukamy takiego, które nam się podoba, ale także takiego, który pozwoli maluchowi na dobry start w życiu. Nawet jeśli w to nie wierzymy, to "dobre imię" przecież w niczym nie zaszkodzi. Posiadacze, których imion mają najwięcej dobrych cech charakteru? Sprawdzamy.

Ropczyccy funkcjonariusze prowadzili czynności na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Nawsie. Audi uderzyło w przydrożny przepust betonowy. Na miejscu zdarzenia służby medyczne pomogły wydostać się z pojazdu 19-letniemu mieszkańcowi gminy Dębica, który został przetransportowany do szpitala.

Pierwsze straty rosyjskie w powietrzu. Zestrzelone pięć samolotów i jeden śmigłowiec w rejonie walk w Donbasie – informuje ukraińskie dowództwo.

Dębiczanin Piotr Szeliga, trenujący na co dzień w ArtFight Rzeszów, zmierzy się na najbliższej gali FAME MMA 13 z pochodzącym ze Świlczy (pow. rzeszowski) Gabrielem Al-Sulwi. Popularny raper "Arab" swoją gażę za walkę przekaże na pomoc rzeszowskiemu trenerowi Rafałowi Antończakowi.

Tłusty czwartek 2022 przypada 24 lutego. Tego dnia bez wyrzutów sumienia objadamy się tradycyjnie pączkami, ale również innymi słodkościami. Najsmaczniejsze są oczywiście tradycyjne pączki smażone samodzielnie w domu. Przepisów na pączki jest mnóstwo, każdy może wybrać przepis idealny dla siebie - na pączki smażone, pieczone albo po prostu kupić pączki w cukierni. Czym najlepiej nadziewać pączki? Pomysłów na nadzienie do pączków jest mnóstwo. Co zaskakujące - pączki można przygotować również na słono, na przykład z mięsem! Pączki z nietypowym nadzieniem to doskonały sposób, by wywołać zaskoczenie. Czym nadziewać pączki? Zobacz garść inspiracji na smaczne, ciekawe, tradycyjne i nowoczesne pomysły na nadzienie do pączków.