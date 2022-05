Prasówka Dębica 17.05.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

21 maja rozpocznie się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zarobki od pierwszego dnia służby zaczynają się od 4560 zł.

Kłodzko i Kotlina Kłodzka aż pękają w szwach od turystycznych atrakcji. Nie brak tu także miejsc dla dzieci, w których mogą się one wyszaleć i wiele nauczyć. Zastanawiacie się, jakie atrakcje dla dzieci warto zobaczyć w czasie wakacji, urlopu czy weekendowej wycieczki do Kłodzka? Mamy dla Was 21 propozycji i pomysłów na weekend z dzieckiem, od niesamowitych świecących podziemi, przez zorbing, muzeum zabawek, całoroczny tor saneczkowy, najdłuższą zjeżdżalnię grawitacyjną, po naturalnej wielkości dinozaury i największa w Europie kolekcję afrykańskich zwierząt.