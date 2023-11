Prasówka Dębica 16.11.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Dębicy nie minęło Cię nic ważnego

Historia emerytowanej nauczycielki poruszyła niemal całą Polskę. Pani Henia wzięła udział w sondzie ulicznej i została poproszona o spróbowanie burgera drwala, jednej z kanapek sieci restauracji McDonald's, a następnie wyrażenie swojej opinii. Lekka rozmowa przerodziła się jednak w smutne wyznanie. Seniorce smakowała kanapka, ale jak stwierdziła, nie stać jej na takie rarytasy. Co więcej, zmaga się ona z chorobą syna. Na pomoc ruszyły tysiące osób, w tym Doda.

Jak informuje GDDKiA, w środę ok. godz. 13:35 na autostradzie A4 w Paszczynie (odcinek W. Dębica Wschód - W. Sędziszów) zderzyły się w ruchu trzy pojazdy: dwa samochody osobowe i bus.

Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

Każdego roku pogoda potrafi zaskoczyć kierowców. Choć początek listopada nie zwiastuje intensywnych opadów śniegu, to wielu Polaków już myśli o nieuniknionej sezonowej zmianie opon. Według badania autobaza.pl przeprowadzonego w październiku 2023 roku wynika, że aż 69% respondentów zmienia opony letnie na zimowe. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie – czy jest to konieczne? Na który rodzaj ogumienia powinni się zdecydować, by uniknąć ewentualnych kar?