Prasówka 29.02.2024 Dębica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Dębicy

Prasówka Dębica 29.02: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Mycie zębów wydaje się być czymś oczywistym, jedną z podstawowych codziennych czynności. Jednak badania wykazują, że aż 60 proc. Polaków w ogóle nie myje zębów lub robi to zbyt krótko. Co się dzieje, jak nie myjemy zębów? Okazuje się, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Zobacz, do czego prowadzi niemycie zębów.