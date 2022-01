Poranek z tatą Andrzejem Nylcem, trenerem DAP Dębica

W ramach „Poranków z tatą” odbyło się spotkanie m.in. z bibliotekarką, strażakiem czy ratownikiem wodnym. Tym razem o swojej pracy i pasji będzie opowiadał Andrzej Nylec, trener piłkarski.

Maluchy będą miały okazję także zadać pytanie zaproszonemu gościowi. W ramach spotkania trener przeczyła bajkę najmłodszym, a później odbędzie się projekcja filmu ,,Ferie zimowe Kacpra i Emmy”.

Tytułowi bohaterowie zimowe ferie spędzają u dziadka dziewczynki z Leo i Panem Królikiem. Wyjazd z domu oznacza tęsknotę za rodzicami i oswojenie się z nowym miejscem, ale dzieci przełamują początkowe obawy. Ferie okazują się wspaniałym czasem na naukę jazdy na nartach i zabawy w wybudowanym specjalnie dla nich igloo. Wszystko się zmienia, gdy pojawia się Peter. Chłopiec jest świetny we wszystkim, co robi, ma wiele talentów, co bardzo imponuje Emmie.

„Poranek z tatą” rozpoczyna się w niedzielę (16.01) o godz. 9.30, w Domu Kultury i Kinie „Śnieżka”. Karty wstępu w cenie 10 zł, można zakupić w kasie domu kultury