Pijany mieszkaniec Stasiówki spowodował wypadek. Prawo jazdy stracił w 2020 roku!

Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Policjanci, dojeżdżając na miejsce, zauważyli mężczyznę, który posiadał obrażenia, wskazujące na to, że mógł brać udział w zdarzeniu drogowym. Okazało się, że był to właściciel pojazdu, 21-letni mieszkaniec Stasiówki.

Młody mężczyzna od początku interwencji był bardzo agresywny. Zatrzymanego przewieziono do dębickiego szpitala celem opatrzenia. Następnie trafił do dębickiej komendy, gdzie poddał się badaniu alkomatem. Urządzenie wykazało w jego organizmie 1,7 promila alkoholu. 21-latek został zatrzymany do wytrzeźwienia w policyjnym areszcie.

Po sprawdzeniu kierującego w bazie danych, okazało się, że 21-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami w 2020 roku. Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty, do których się przyznał i złożył wyjaśnienia.

21-latek odpowie teraz nie tylko za wykroczenie, jakim jest kolizja, ale również za przestępstwo kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do wyroku sądu.