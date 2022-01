Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Dębicy [ZDJĘCIA] RED.

Mimo chłodu, opadów i przeszywającego wiatru tłumy mieszkańców Dębicy wyszły dziś na ulice, by uczestniczyć w Orszaku Trzech Króli. W uroczystym przemarszu Trzej Królowie poprowadzili dębiczan do Świętej Rodziny ulicami Chopina, Ks. Nosala i Jana III Sobieskiego, aż do Rynku. Tu nastąpił pokłon Trzech Króli i zakończenie uroczystości. Zobaczcie fotorelację!