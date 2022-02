Nowy samochód dla kolejnej jednostki OSP Gminy Dębica. Tym razem trafił do Pustkowa

Renault różni się od wcześniejszych pojazdów tym, że jest to tzw. lekki wóz bojowy, do prowadzenia którego potrzebne są prawo jazdy kat.B. Oznacza to, że w każdej chwili jeden z druhów może siąść za kółkiem i ruszyć na akcję, co zmotywuje druhów i pozwoli im na jeszcze szerszą działalność.bSamochód ten ma również tą przewagę nad wcześniejszymi, że jest tańszy w utrzymaniu, a do codziennych akcji nadaje się idealnie.

- Takiego samochodu brakowało w straży i na pewno przysłuży się w akcjach podejmowanych przez OSP Pustków. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Rady Gminy i Wójta Stanisława Rokosza, którzy zabezpieczyli na ten cel 250 tys. zł z budżetu Gminy Dębica. Serdecznie dziękujemy za tą decyzję - podkreśla Klaudia Tomasik, radna Gminy Dębica.

Obecnie na wyposażeniu druhów znajduje się także: sprzęt do ratownictwa technicznego Lukas (nożyce, rozpieracz), pompy szlamowe i pływające, 4 aparaty tlenowe, 2 agregaty prądotwórcze, sprzęt do udzielania pomocy przedmedycznej (zestaw PSP R-1 z butlą tlenową i deską ortopedyczną).