Nietrzeźwy kierujący wiózł troje wnucząt. W Brzostku spowodował wypadek

Do wypadku doszło we wtorek późnym wieczorem. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 54-letni mężczyzna z powiatu strzyżowskiego, kierujący renaultem thalią, na łuku drogi zjechał z jezdni, wpadł do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo.

W wypadku ranni zostali - kierujący reanultem oraz jego roczny wnuk. 26-letnia córka kierowcy, po opatrzeniu medycznym, została zwolniona do miejsca zamieszkania. Dwójka pozostałych wnucząt w wieku 3 i 7 lat nie ucierpiała w zdarzeniu i została przekazana członkom rodziny. Kierowca został przewieziony do dębickiego szpitala, natomiast roczny chłopiec został przewieziony do szpitala w Rzeszowie.

Badanie stanu trzeźwości kierującego renaultem wykazało, że 54-letni mężczyzna był pijany i miał ponad promil alkoholu w organizmie.