Młodzi artyści i sportowcy z Dębicy mogą starać się o stypendia burmistrza Monika Sroczyńska

UM Dębica

Do 15 maja można składać wnioski o stypendia burmistrza Dębicy dla młodzieży za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym. Przyznawane są one osobom mieszkającym na terenie miasta, które do czasu przyznania stypendium nie ukończyły 21 lat.