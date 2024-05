Młody kierowca stracił prawo jazdy na trzy miesiące za znaczne przekroczenie prędkości

20-latek za popełnione wykroczenie, został surowo ukarany. Stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy, został obciążony mandatem w wysokości 4 000 złotych oraz otrzymał 14 punktów karnych. To nie pierwszy raz, gdy ten młody kierowca miał problemy z przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Do tej pory, podczas swojej krótkiej kariery za kierownicą, uzbierał łącznie aż 39 punktów karnych.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązujących przepisów. Przypomina, że przekraczanie prędkości, zwłaszcza w obszarach zabudowanych, stwarza ogromne zagrożenie dla wszystkich użytkowników dróg.