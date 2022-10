Mieszkaniec Dębicy kompletnie pijany wsiadł za kierownicę i przyjechał do sklepu po alkohol

W środę wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że ulicą Cmentarną w Dębicy porusza się pijany kierowca audi. Funkcjonariusze udali się w ten rejon, ustalili miejsce zamieszkania kierowcy, jak również to, że kierowca audi przyjechał do sklepu po alkohol.

W miejscu zamieszkania policjanci wylegitymowali mężczyznę. 49-letni mieszkaniec Dębicy przyznał się do spożywania wcześniej alkoholu i późniejszego kierowania samochodem. Mężczyzna miał wyraźne problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 4 promile alkoholu. Pijany kierowca trafił do izby wytrzeźwień. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzut popełnienia przestępstwa. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat, utrata prawa jazdy oraz wysoka grzywna. O jego dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Policjanci nieustannie apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę na drogach. Apelujemy również do osób, które zauważą pijanego kierowcę, aby jak najszybciej powiadamiali policję. W ten sposób mogą uratować czyjeś zdrowie lub życie. Bierna postawa osób bliskich i współpasażerów, którzy nie reagując w sytuacji, gdy nietrzeźwy wsiada za kierownicę, wyraża przyzwolenie na taką jazdę. Tym samym osoby te stają się współodpowiedzialne za zagrożenie, jakie na drodze stanowi pijany kierowca.