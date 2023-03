Międzynarodowy Dzień Teatru w Dębicy. Zobaczcie bogatą ofertę [GALERIA]

25 marca, w sobotę spektakle dla małych i dużych

Następnie do tajemniczego świata pełnego leśmianowskich metafor, płomiennych uczuć zabierze widzów duet utkane słowami, czyli Julia Sikora i Emilia Węgrzyn. Spektakl "rozkwitnienie" to opowieść utkana z wierszy Bolesława Leśmiana mówiąca o miłosnych zawirowaniach, uwikłanych tęsknotach w otoczeniu niezwykłej i tajemniczej natury pełnej fantastycznych obrazów i wizji.

O godz. 11.00 w Domu Kultury "Mors" przedstawienie "Statek Noego". Wraz z aktorami rzeszowskiego Teatru "Maska" najmłodsi mieszkańcy Dębicy udadzą się w rejs niezwykłym statkiem, na pokładzie którego podróżują wspólnie ludzie i zwierzęta. Przyprawiony sporą dozą spontaniczności, nastawiony na bliski kontakt z widzem spektakl do opowiedzenia historii Noego i jego niezwykłej podróży wykorzystuje włóczkowe lalki zwierząt.

Na koniec tego teatralnego wieczoru grupa T.Lab w spektaklu "poWOLNOŚĆ" wyśpiewa swe lęki i pragnienia metaforami współczesnej poezji. Będzie to intymne spotkanie przepełnione wielogłosem młodego pokolenia pragnącego wolności, zatrzymania się w gonitwie dnia codziennego, skupienia się na chwili, rzeczach małych, detalach, a przede wszystkim emocjach i odczuwaniu. Blisko siebie, blisko natury.

W Domu Kultury "Śnieżka" trudne tematy

26 marca, w niedzielę o godz. 18:00 spektakl "dotkliwość" Teatru Fantazja poruszający problem poczucia odrębności, wyobcowania, potrzeby przynależenia i bliskości. Następnie w spektaklu "(nie)dorośli" Młodzieżowy Teatr Małych Form "ferment" opowie o tym czego się boją, co ich denerwuje, a co jest dla nich ważne. O codzienności, ich życiu, troskach i radości. Szczerze o dorastaniu. Na koniec tego wieczoru w monodramie "wychowana" Wiktoria Skowron poruszy kwestie alkoholizmu w rodzinie oraz tego, jak często jesteśmy wychowywani do chowania się w cieniu, milczenia i trwania w marazmie.

W poniedziałek 27 marca o godz. 19:00 w Domu Kultury "Śnieżka" niezwykle pogodna i pełna humoru opowieść o walce po swoje. "Grubaska" to monodram, w którym główna bohaterka ze względu na swą posturę bywa dotkliwie upokarzana. Nigdy nie jest chwalona, natomiast krytykowana przy każdej okazji.