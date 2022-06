Magia Kolorów w najbliższy weekend w Dębicy!

- Z roku na rok jestem coraz bardziej zaskoczony przebiegiem wydarzenia. Wszyscy, bez względu na wiek przychodzą i dają się ponieść kolorowemu szaleństwu, nawet osoby, które bez przypadek natknęły się na naszą imprezę. Jest to idealna okazja aby oderwać się od szarej codzienności i pokolorować swoje życie choć na moment. A to wszystko w Polsce! - mówi jeden z organizatorów polskiej edycji.

Holi Święto Kolorów to polska edycja jednego z najradośniejszych wydarzeń, o jakich można było usłyszeć w ostatnich sezonach. Impreza przywędrowała do nas z Indii, gdzie jest uznawana za święto radości właśnie. W Polsce i Europie bardzo pozytywnie przyjęła się szczególnie wśród młodych ludzi, którym ogromną frajdę sprawia obsypywanie się nawzajem proszkami o wszystkich kolorach tęczy.

Co właściwie czeka na uczestników i zainteresowanych Holi Święto Kolorów?

Holi Święto Kolorów to darmowa, plenerowa impreza muzyczna, na którą zaproszeni mogą czuć się wszyscy: starsi i młodsi, całe rodziny z dziećmi, uczniowie i studenci. Podczas wydarzenia – co 30 minut – na sygnał prowadzącego wszyscy obrzucają się proszkami w kolorach tęczy. Proszki będzie można nabyć podczas wydarzenia w wyznaczonych do tego punktach.