Lokalne centrum animacji dla dzieci polskich i ukraińskich działa w Dębicy [ZDJĘCIA]

„SPYNKA – wsparcie ukraińskich dzieci i matek” to program, którego celem jest tworzenie lokalnego systemu wzajemnej pomocy. Pozostałe założenia projektu to: ułatwienie dzieciom z Ukrainy i ich matkom adaptacji w nowym miejscu, wspieranie rozwoju najmłodszych uchodźców, budowanie wspólnoty oraz integracja.

Działania prowadzone w SPYNKACH mają za zadanie pomoc matkom i dzieciom w zaadaptowaniu się do nowych warunków oraz przygotowanie dzieci do włączenia w system edukacyjny. Adresowane są głównie do kobiet i ich dzieci, które w wyniku ataku Rosji na Ukrainę, jako uchodźcy przyjechały do naszego kraju.

Cele prowadzonych zajęć realizowane są w formie dwóch bloków zadaniowych:

SPYNKA Grupa Zabawowa dla najmłodszych dzieci i ich matek. Regularne spotkania kilka razy w tygodniu dla matek z dziećmi (1-3 lata) prowadzone przez wyszkoloną i objętą wsparciem merytorycznym animatorkę;

SPYNKA Grupa Animacji Przedszkolnej dla dzieci przedszkolnych. Regularne spotkania grupy dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat prowadzone przez 2 przeszkolone i objęte wsparciem merytorycznym animatorki.

Zajęcia prowadzone są w godzinach porannych w placówkach wsparcia dziennego „Zgrana Paka” przy ulicy Kraszewskiego 90 oraz Matejki 7, a korzysta z nich około 20 dzieci. Podejmowane w ramach Programu SPYNKA działania finansowane są z grantu otrzymanego od UNICEF.