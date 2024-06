Lokale wyborcze w Dębicy. Gdzie głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Jaki jest podział na okręgi w wyborach europejskich 2024

Dom Sportu i Rekreacji MOSIR

I Liceum Ogólnokształcące

Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Przedszkole Miejskie Nr 10

Przedszkole Miejskie Nr 12

Przedszkole Miejskie Nr 2 Integracyjne

Przedszkole Miejskie Nr 8

Przedszkole Miejskie Nr 9

Przedszkole Miejskie nr 6

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9

Szkoła Podstawowa Nr 10

Szkoła Podstawowa Nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła Podstawowa Nr 6

Szkoła Podstawowa Nr 8

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.