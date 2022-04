Koszyczek wielkanocny - co powinno znaleźć się w święconce? Lista produktów i ich symbolika

Koszyczek wielkanocny - co powinno znaleźć się w święconce?

Koszyczek wielkanocny to część tradycji Świąt Wielkanocnych. Dlatego na Wielkanoc trzeba go dobrze przygotować i o niczym nie zapomnieć. Wielu z nas umieszcza w koszyczku rzeczy, które niekoniecznie powinny się tam znaleźć. Przynajmniej, jeśli chcemy by koszyczek był zgodny z tradycją.

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku, ale w Polsce przyjął się dopiero w XIV wieku.

Początkowo święcono wszystkie produkty, jakie znalazły się na stole. Choć w różnych regionach Polski koszyczek wielkanocny wygląda nieco inaczej, są jednak podstawowe produkty, bez których nie powinniśmy się wybierać na święcenie. Jakie?