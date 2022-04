Koncepcje programowe budowy obwodnic Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc

Trzy obwodnice w ciągu drogi krajowej nr 73

Inicjatywa samorządowa oraz współpraca z przedstawicielami władz Jasła, Kołaczyc, Pilzna, Brzostku i Brzyska były impulsem do rozpoczęcia prac przygotowawczych mających na celu doprowadzenie do realizacji przebudowy drogi krajowej nr 73 na odcinku Pilzno - Jasło, w tym budowy obwodnic Jasła, Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc.

Obwodnica Pilzna

GDDKiA podpisała umowę na opracowanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi dla budowy obwodnicy Pilzna. Wykonawcą jest Pracownia Inżynierska KLOTOIDA. Wartość umowy to 1 496 743,95 zł. Termin realizacji to marzec 2023 r. Aktualnie trwają wstępne prace projektowe. W przygotowaniu jest mapa do celów projektowych, na podstawie której będą opracowane rozwiązania projektowe. Wykonane zostały pomiary ruchu w celu opracowania analizy i prognozy ruchu.